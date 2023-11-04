Названа предварительная причина убийства рязанского пристава SHOT: рязанского пристава могли убить из-за ревности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что начальника отделения службы судебных приставов Рязани Сергея Калужского могли убить из-за ревности. По его информации, жена нападавшего работала вместе с чиновником. В публикации говорится, что убийца мог приревновать супругу к коллеге.

По информации SHOT, подозреваемого уже допросили. Канал уточнил, что никаких долгов у него не было, поэтому версия о мотиве из-за профессиональной деятельности Калужского отпала. В публикации также говорится, что на допросе подозреваемый признался, что испытывал сильную неприязнь к погибшему.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемый в убийстве был задержан. Им оказался 43-летний местный житель. В операции по задержанию мужчины принимали участие сотрудники рязанской полиции, ФСБ и Росгвардии.

Тело начальника судебных приставов с несколькими огнестрельными ранениями было обнаружено 2 ноября. По предварительной информации, чиновника убил человек в маске, который подкараулил его после работы. Злоумышленник выпустил в пристава несколько пуль, однако цели достигли две из них. После этого он скрылся с места преступления.