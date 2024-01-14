Пожар в казанском ресторане мог начаться из-за неаккуратного сотрудника Mash: пожар в казанском ресторане мог начаться во время чистки мангала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар в ресторане-отеле «Астория» в Казани мог начаться с дымохода мангала, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По его информации, сотрудник допустил неаккуратное действие во время чистки, поэтому огонь перекинулся на близстоящие предметы. В результате этого пожар распространился на 936 квадратных метров.

В настоящий момент возгорание удалось локализовать. По информации канала, за «Асторией» уже числились нарушения, связанные с пожарной безопасностью. Так, в 2016 году ресторан даже закрыли по решению прокуратуры.

О пожаре в Казани стало известно 14 января. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Всех сотрудников «Астории» эвакуировали, о постояльцах и посетителях не уточняется. В связи с пожаром сотрудники дорожно-патрульной службы перекрыли движение от улицы Халева.

Ранее сообщалось о пожаре на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. Возгорание, распространившееся на десятки тысяч метров, удалось ликвидировать лишь спустя более чем сутки. Сумма имущественного ущерба от пожара может превысить 10 млрд рублей. По словам экспертов, это сопоставимо с суммой выплат маркетплейса Ozon после возгорания на его складе летом прошлого года.