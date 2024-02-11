Названа предварительная причина пожара в гостинице Тольятти Мэр Тольятти Ренц: причиной пожара в гостинице могло стать короткое замыкание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной пожара в гостинице в Тольятти могло стать короткое замыкание, написал в личном Telegram-канале мэр города Николай Ренц. Он также отметил, что здание сильно пострадало.

Причину пожара сейчас назвать сложно, предварительно — короткое замыкание, — указал градоначальник.

Пожар в одном из помещений гостинично-развлекательного комплекса в Тольятти начался вечером 10 февраля, площадь распространения огня составила 800 квадратных метров. В результате происшествия пострадали два человека, один из них госпитализирован с отравлением продуктами горения. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались из здания 12 человек. В тушении огня участвовали 105 пожарных и 29 единиц техники. Следственный комитет и прокуратура Самарской области начали проверку обстоятельств пожара.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы горела квартира на девятом этаже в 25-этажном доме на Ясеневой улице. Очевидцы утверждали, что из окон валил черный дым, а пожарные применяли для тушения шланги. Информации о пострадавших не было, но на место происшествия приезжала скорая.

Кроме того, пожар произошел на набережной Москвы-реки на юге столицы. Возгорание началось на парковке на улице Ленинская Слобода. В Сети было опубликовано видео с места чрезвычайного происшествия. Судя по кадрам, горели небольшие объекты около многоэтажного здания. Что именно стало причиной возгорания, неизвестно.