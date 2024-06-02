Названа предварительная причина пожара на НПЗ в Коми Глава Коми Уйба: пожар на НПЗ в Ухте связан с несоблюдением правил безопасности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пожар на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте не связан с атакой украинских беспилотников, сообщил глава Коми Владимир Уйба в своем Telegram-канале. Он отметил, что причиной возгорания, по предварительным данным, стало несоблюдение правил технической безопасности.

Хочу сразу успокоить жителей Ухты и Коми — пожар не связан с атаками вражеских беспилотных аппаратов. По предварительным данным, причиной случившегося стало несоблюдение правил техбезопасности, — написал он.

Уйба добавил, что на предприятии во время плановых технических работ вспыхнул резервуар с мазутом. Он добавил, что держит ситуацию на контроле.

По последним данным регионального управления МЧС, в результате пожара пострадали три сотрудника предприятия. В тушении огня задействованы 74 человека личного состава и 22 единицы техники.

Тем временем портал «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Республике Коми ранее сообщил, что в результате пожара на НПЗ погибли два человека. Отмечается, что возгорание произошло в четырех километрах от города.

Telegram-канал «112» сообщил, что пожар возник на предприятии ЛУКОЙЛа. По данным канала, там произошла разгерметизация резервуара, два сотрудника скончались на месте, еще четверо госпитализированы с отравлением продуктами горения и ожогами.