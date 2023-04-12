Названа предварительная причина появления «кровавых рек» под Белгородом В администрации района Белгородской области заявили, что в воду попала неустановленная жидкость

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В администрации Красногвардейского района в разговоре с NEWS.ru назвали предварительную причину появления «кровавых рек» под Белгородом. Источник сообщил, что близ села Казацкое произошел слив неустановленной жидкости. По его словам, до самого населенного пункта грязная вода не дошла, движение масс было сразу же локализовано.

На месте был осуществлен забор проб грунта и загрязненной воды для последующего анализа и установления причин произошедшего. Основной версией на данный момент остается слив неустановленными лицами жидкости красно-розового цвета в водоем, — подчеркнули в администрации района.

Отмечается, что сейчас всех причастных к произошедшему устанавливают сотрудники полиции.

Ранее технический директор независимой экологической экспертизы Александр Кукса сказал, что причиной появления в селе Казацкое Белгородской области красных рек могли стать слитые в воду красители. По его словам, нужно дождаться результатов проб, чтобы понять, какие последствия ожидают регион.

Кукса подчеркнул, что несколько лет назад в Москве уже был похожий случай, когда из автосервиса вылили краску с растворителями в ручей, и вода стала нежно-голубой. Через некоторое время все промылось, и все упоминания об инциденте исчезли.