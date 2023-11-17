Названа предварительная причина обрушения дома в Астрахани СК: трещина в обрушевшемся доме в Астрахани могла пойти из-за перепланировки

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Следственный комитет (СК) установил предварительную причину частичного обрушения многоквартирного дома в Астрахани. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о незаконной перепланировке в квартире на первом этаже.

По предварительным данным, трещина в доме появилась после того, как один из жильцов во время ремонта снес несущие стены. По версии следствия, это привело к тому, что остальные стены не выдержали нагрузки и обрушились.

Накануне, 16 ноября, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил об обрушении пятиэтажного дома. Рухнули второй и третий подъезды, был срочно создан оперативный штаб. В результате происшествия погиб как минимум один человек — 84-летняя женщина, которая не смогла покинуть здание вместе с остальными жильцами. Ее тело обнаружили под завалами. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).

Незадолго до ЧП на здании 1962 года постройки появилась крупная трещина, которая обеспокоила многих жителей. Они пожаловались в управляющую компанию. Спасатели организовали эвакуацию жильцов, из аварийного дома вывели 213 человек. Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн согласился с идеей наградить сотрудников МЧС за оперативность.

Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что под завалами частично обрушившегося дома никого не осталось.