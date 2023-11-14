Названа официальная кулинарная столица России Санкт-Петербург официально получил статус кулинарной столицы России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Санкт-Петербургу официально присвоили статус кулинарной столицы России, рассказал на церемонии открытия III Кубка губернатора «Лучший шеф-повар Петербургской кухни» врио председателя комитета по внешним связям города Сергей Марков. По его словам, которые приводит ТАСС, соответствующее удостоверение городу выдала Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Почти целый год проводилась проверка достоверности и объективности заявки Санкт-Петербурга на статус кулинарной столицы России. И буквально на днях Роспатентом был выдан сертификат на товарный знак «Санкт-Петербург — кулинарная столица России», — заявил Марков.

Врио председателя также показал выданный сертификат. Согласно документу, он будет действовать следующие 10 лет. Марков выразил мнение, что город на Неве заслуживает этого звания, как ни один другой. Он напомнил, что только в Петербурге есть книга исторических рецептов Игнатия Радецкого, которая до сих пор считается эталоном для современных поваров. Кроме того, продолжил Марков, Северная столица входит в список креативных городов ЮНЕСКО именно благодаря кулинарным достижениям.

Ранее известный ресторатор и шеф-повар Константин Ивлев рассказал, что и в мегаполисах, и в регионах ресторанная культура только набирает обороты. По его словам, для среднего и ниже среднего классов сейчас образуется очень хорошая среда: люди больше стали посещать такие заведения.