В России началось досрочное голосование на выборах президента Досрочное голосование на президентских выборах началось в Запорожской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Запорожской области с утра 25 февраля началось досрочное голосование на выборах президента России, участие в нем также могут принять военные, передает ТАСС со ссылкой на председателя региональной избирательной комиссии Галину Катющенко. Подчеркивается, что самыми первыми голосуют жители в населенных пунктах, расположенных в приграничной зоне.

Первыми голосуют жители населенных пунктов, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения, в том числе и военнослужащие, — сказала она.

По словам Катющенко, члены избирательных комиссий оказывают избирателям всю необходимую помощь при голосовании. Они также будут обходить дома граждан вблизи линии столкновения. Отдать свой голос за кандидата можно при наличии паспорта России либо Украины, а закрытие участков намечено на 17 марта. Досрочное голосование проводится с 25 февраля по 14 марта, точные даты начала в разных регионах зависят от решения региональной избирательной комиссии. Основное же голосование пройдет в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.

Как ранее сообщалось, в Белоруссии открылись почти 5,5 тыс. избирательных участков. В республике проводится первый в истории страны единый день голосования, учрежденный в рамках обновленной конституции.