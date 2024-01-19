Названа новая причина взрыва, при котором 14-летней девочке оторвало руки Mash: взрыв в доме под Иркутском могла спровоцировать жидкость для розжига

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной сильного взрыва в Иркутской области, при котором 14-летней девочке оторвало кисти обеих рук, могла стать стоявшая у печи банка с жидкостью для розжига, сообщает Telegram-канал Babr Mash. По его данным, емкость лопнула, когда подросток взяла ее в руки.

Как пишет Mash, девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу с множественными ранениями. Медики ампутировали девочке кисти рук.

До этого Telegam-канал «112» писал, что, по версии родителей, взрыв спровоцировало зарядное устройство от телефона. Девочка играла на гаджете, не снимая телефон с зарядки. Мама ребенка с другими детьми смотрела телевизор в соседней комнате, а отец был во дворе, когда раздался громкий взрыв. Мать пострадавшей вызвала скорую помощь, врачи провели экстренную операцию.

Однако в ФСБ усомнились, что взрыв зарядного устройства мог привести к таким тяжелым последствиям. Помимо серьезных травм у ребенка, сильные повреждения также получила кухня — выбило стекла, разрушена мебель и техника. Возбуждено дело об умышленном причинении вреда здоровью несовершеннолетнего.

Позднее Telegram-канал SHOT разместил кадры последствий взрыва. На фото видно, что по полу разбросаны осколки стекла и бытовые предметы.