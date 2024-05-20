Названа неожиданная причина агрессии мартышки на жителей российского города Amur Mash: напавшая на людей мартышка напилась виски из-за ревности к хозяйке

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Напавшая на жителей Комсомольска-на-Амуре мартышка напилась виски, приревновав хозяйку к мужу, пишет Telegram-канал Amur Mash. Во время инцидента в доме было застолье, и мужчина выпустил обезьянку из клетки. Примат напился спиртного, сбежал и покусал пять человек.

По данным канала, запах алкоголя, исходящий от мартышки, позже подтвердили полицейские и ветеринары. Сейчас животное на передержке в зооцентре «Питон».

Об агрессивно настроенной мартышке, которая сбежала из частного дома и покусала несколько жителей Комсомольска-на-Амуре, сообщалось 18 мая. На появившихся в Сети кадрах видно, что животное хаотично бегает по улицам и попытается атаковать человека, который снимал ее на камеру. В какой-то момент она прыгнула на «папарацци», после чего он едва не уронил телефон.

Ранее в Индии 13-летняя школьница смогла спасти годовалую племянницу от агрессивных обезьян. Девочка проживает в городе Басти штата Уттар-Прадеш. Она находилась дома вместе с маленькой племянницей, когда к ним забрались обезьяны. В итоге дети испугались, но старшая девочка вспомнила о своей умной колонке и решила воспользоваться ею. Она попросила колонку проиграть звук лая собаки. Обезьяны испугались громкого звука и убежали.