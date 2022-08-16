Названа необычная причина блэкаута в Кронштадте Залетевшая на подстанцию птица стала причиной блэкаута в Кронштадте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Птица, залетевшая на электроподстанцию в Кронштадте, стала причиной массового отключения электричества, сообщил «360» пресс-секретарь администрации Кронштадтского района Андрей Медянников. По его словам, отключение произошло в районе 8 утра, подачу электроэнергии и горячей воды восстановили час спустя.

Свет уже есть, на одну из подстанций залетела птица. Произошло замыкание, сработало автоматическое отключение подачи электроэнергии. Всего без света осталось 429 зданий, из них 335 — жилые, — сообщил Медянников.

Ранее сильнейший ливень стал причиной отключения электричества в городе Сочи. Он подтопил участки дорог, придомовые территории и первые этажи зданий, а также подстанции. Датчики опасных явлений сработали на реках Хоста, Мацеста, Бзугу и Кудепста.

Также продолжительные ливни и порывистый ветер привели к отключению электричества в Крыму, количество людей, которые остались без света из-за непогоды, составило 4,5 тысячи человек. Наибольшее количество повреждений на линиях электропередачи было зафиксировано в Белогорском, Бахчисарайском и Симферопольском районах, а также в самом Симферополе.