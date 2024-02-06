Названа наиболее востребованная группа крови в Московском регионе Врач Марнов: в Московском регионе востребована первая отрицательная группа крови

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В Московском регионе наиболее востребована первая отрицательная группа крови, рассказал в беседе с «Радио 1» заместитель главного врача Московского областного центра крови Глеб Марнов. Он подчеркнул, что ее донором может стать практически любой совершеннолетний человек.

Первая отрицательная группа — уникальная, потому что, как правило, ее потребление выше, чем распространение в популяции. Часто бывают ситуации, когда у пациента вторая или третья группа крови, но мы ему переливаем первую отрицательную. Поэтому ее расход всегда больше, — пояснил медик.

По его словам, донор должен иметь паспорт и СНИЛС. Противопоказания для сдачи крови бывают постоянными и временными. Это могут быть, в частности, системные заболевания крови или перенесенные операции, связанные с удалением органов. Среди временных противопоказаний специалист выделил перенесенную ОРВИ, после которой человеку желательно воздержаться от донорства в течение месяца. Также донорство не разрешается в течение 120 дней после нанесения татуировки.

Ранее врач-гематолог Ольга Алешина рассказала, что коронавирусная инфекция у пациентов с заболеваниями крови может протекать тяжелее, дольше и приводить к летальному исходу. По ее словам, одной из основных причин летальности является вторичный иммунодефицит.