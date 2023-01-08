МВД ЛНР: мощность взрывного устройства в Лутугине составила 500 г тротила

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Мощность взрывного устройства, которое сдетонировало на газопроводе в Лугутино Луганской Народной Республики, составила около 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщили в МВД ЛНР. В ходе проведения работ на месте происшествия сотрудники правоохранительных органов изъяли фрагмент поврежденной трубы, образцы грунта и деталь от бетонной конструкции.

В ходе осмотра изъяты фрагменты поврежденной трубы, образцы грунта, фрагменты бетонной конструкции со следами копоти. Характер повреждений свидетельствует о целенаправленном подрыве объекта инфраструктуры. По предварительной информации, тротиловый эквивалент взрывного устройства составляет порядка 500 граммов, — говорится в публикации МВД.

Подача газа в регионе будет возобновлена 8 января.

Вечером 7 января в «Луганскгазе» сообщили, что на участке газопровода в Лутугино произошел взрыв. Пожар был оперативно ликвидирован. Утром 8 января в «Луганскгазе» рассказали о завершении ремонтных работ на поврежденном участке. По данным МЧС, в результате ЧП 13 315 абонентов и 21 социально значимый объект в регионе остались без газоснабжения.

По факту взрыва на газопроводе в Лутугино в ЛНР возбуждено уголовное дело. В Министерстве госбезопасности республики отметили, что на участке газопровода был совершен подрыв взрывного устройства. Злоумышленников разыскивают.