Названа мощность использованной для подрыва Крымского моста бомбы «Ъ»: СБУ подорвали Крымский мост в 2022 году бомбой мощностью 10 тонн тротила

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Служба безопасности Украины (СБУ) применила для подрыва Крымского моста в 2022 году бомбу мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила, сообщил «Коммерсант». По информации СМИ, она сработала от сигнала GPS-навигатора.

К такому выводу эксперты пришли после проведенной взрывотехнической экспертизы, отметили в издании. Бомба оказалась сделана на основе ракетного топлива, уточнили журналисты.

Фундаментом для заряда послужило смесевое взрывчатое вещество, содержащее перхлораты калия или натрия, а также мелкодисперсные металлы, подтвердили специалисты. Оболочкой устройства послужила полиэтиленовая пленка толщиной 0,1 мм, говорится в статье.

Для детонации применили зарубежное взрывчатое вещество на основе гексогена, вероятно, С-4 или РЕ-8, указали авторы публикации. Сигнал GPS-навигатора привел в действие детонатор «в момент прохождения заранее заданной точки маршрута», обратили внимание журналисты.

Ранее политолог Данила Гуреев заявил, что желание Киева уничтожить Крымский мост связано с тем, что объект является символом успеха российской экономики и государства в целом. В разговоре с «360» эксперт подчеркнул, что власти Украины хотят «сохранить лицо» и продемонстрировать свою «эффективность» подобной атакой.