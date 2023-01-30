Названа категория россиян, которой сократили объем помощи «Коммерсант»: в регионах сократили объем помощи детям с инвалидностью

В Свердловской и Волгоградской областях, а также в Еврейской автономной области чиновники сократили объем гарантий бесплатной помощи для детей с инвалидностью, выяснил «Коммерсант». В частности жителям регионов теперь будет предоставляться некое количество услуг за определенное время. Таким образом, как заявили в Минтруда, планируется «исключить злоупотребления».

Федеральный закон № 442 «Об основах социального обслуживания граждан» устанавливает: незащищенные категории россиян, в том числе дети-инвалиды и их родители, которые могут получить социальную, медицинскую, бытовую, психологическую и юридическую помощь бесплатно в необходимых им объемах. При этом в субъектах работа осуществляется за счет средств регионального бюджета, а значит, как ее организовывать, решают местные власти, уточнили в Минтруда.

Так, в Свердловской области в новом приказе, вступившем в силу 23 января, заменили формулировку «по мере необходимости» на «определенное количество услуг в год», оставив прежними тарифы, по которым работают поставщики услуг.