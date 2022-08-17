Названа главная версия в деле о гибели шестилетней девочки под Пермью Следователи считают, что шестилетняя девочка в Пермском крае погибла в результате несчастного случая

Несчастный случай – по-прежнему основная версия гибели шестилетней девочки в Пермском крае, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на правоохранителей. Следов насильственной смерти на ее теле не обнаружено, допросы ранее судимых граждан не дали результата.

На данный момент работа продолжается, но пока версия несчастного случая является приоритетной, — говорится в сообщении.

По версии следствия, Настя отклонилась от мaршрута, оказалась возле открытого колодца и упала в него. Емкость неоднократно осматривали, но тело малышки обнаружить не смогли – его приcыпало омытой землей со стен. Лишь спустя три дня на поверхности показалcя кроссовок девочки. На момент трагедии, по словам очевидцев, уровень воды в колодце был 160-170 cантиметров. Рост Насти – около 120. Место находится на некотором удалении от дорожки к магазину, поэтому криков ребенка никто не уcлышал.

По одной из версий местных жителей, останки девочки подбросили, так как ранее это место неоднократно проверялось. Следователи не сбрасывали ее со счетов. Они провели несколько десятков допросов, в том числе и ранее судимых граждан. Нескольких человек проверили на полиграфе.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В поисках принимали участие 200 добровольцев, также в регион были направлены волонтеры из Москвы.