Названа неожиданная причина драки на складе Wildberries в Электростали «Осторожно, Москва»: драка на складе Wildberries началась из-за бороды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Массовая драка на складе Wildberries в Электростали началась из-за бороды, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, один из охранников сделал замечание работнику по поводу растительности на лице и потребовал побриться, после этого завязалась потасовка.

Отмечается, что полиция опрашивает 13 «активных нарушителей общественного порядка». Правоохранители начали проверку по факту случившегося.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что драка на складе Wildberries в подмосковной Электростали началась с потасовки между рабочим и бригадиром. По его данным, конфликт разгорелся из-за неправильно наклеенного штрихкода, за что первый получил от второго грубое замечание. После этого, по данным Baza, между работниками склада началась драка, к которой присоединились еще более сотни человек.

В свою очередь, в пресс-службе Wildberries отмечали, что конфликт произошел между занятым на складе и сотрудником ГБР, полиция задержала 10 человек. Там отметили, что пострадавших нет, будет проведено внутреннее расследование. Склад работает штатно.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с дракой на складе маркетплейса. Там отметили, что дадут оценку соблюдению требований об охране труда и техники безопасности и уже поставили на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой Следственным комитетом.