Названа доля готовых к сезону крымских пляжей К туристическому сезону в Крыму готовы 94% пляжей

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К туристическому сезону в Крыму готовы 94% пляжей, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на данные Минкурортов республики. Пляжные территории получили разрешения на работу от Государственной инспекции по маломерным судам МЧС. Также уже обследовано дно прилегающих к пляжам акваторий и обучены матросы-спасатели.

Полуостров откроет 446 пляжей, заявления-декларации о готовности уже получили 420 из них. Больше всего пляжей в Алуште — 90. В Евпатории их 84, а в Ялте — 81.

Глава комиссии по железнодорожному транспорту Российского союза туриндустрии Сусанна Старцева ранее назвала нерентабельной организацию ежедневного чартерного поезда в Крым. Она рассказала, что организовать подобный рейс будет сложно и не исключено, что он будет ездить практически пустым.

О том, что туристов в Крым в этом году приедет меньше, сообщил и председатель Ассоциации туроператоров Крыма и Севастополя Борис Зелинский. Но прогноз, что часть отелей останется в сезон закрытой, он не подтвердил.

В свою очередь сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, что в майские праздники на полуострове побывали 333 тысячи отдыхающих, несмотря на пессимистичные прогнозы. Крым остаётся «одним из самых целебных, привлекательных и безопасных курортов», сообщила она.