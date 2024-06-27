Названа деталь, которая помогла ликвидировать террористов в Дербенте СК РФ: перестрелка в Дербенте началась после попытки террористов сделать намаз

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Перестрелка у синагоги в Дербенте, в результате которой удалось ликвидировать двоих террористов, началась после того, как они отвлеклись на намаз, рассказал корреспонденту NEWS.ru следователь по особо важным делам Дербентского МСО СУ СК России Амин Абасов во время осмотра места происшествия. По его словам, террористы сначала подожгли синагогу, затем поехали к православному храму, где открыли стрельбу, также устроили пожар, угнали чужую машину с заложником и поехали обратно к синагоге, где наблюдали за работой силовиков.

Когда они решили сделать намаз, их заложник воспользовался ситуацией, выскочил и закричал силовикам: «Стреляйте!», после чего началась перестрелка, которая длилась более трех часов.

Они стоят смотрят. Там сотрудники [органов] работают. В какой-то момент они начинают делать намаз. Тогда их заложник дверь открыл и выбежал с криками: «Стреляйте». Вот и началась перестрелка, — уточнил собеседник издания.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападения на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате стрельбы погибли 20 человек, еще 46 пострадали. 24, 25 и 26 июня объявили днями траура в регионе. Жертвой теракта стал местный священник. Убийство протоиерея Николая Котельникова в Дербенте планировалось террористами заранее. По имеющимся данным, подготовка к атаке длилась месяц.

Сотрудники правоохранительных органов уже арестовали сообщника боевиков. Руководитель пресс-службы Верховного суда Республики Дагестан Зарема Мамаева заявила, что задержанный помогал в организации нападения, однако напрямую в нем не участвовал.

NEWS.ru опубликовал кадры с места теракта у синагоги в Дербенте на улице Таги-Заде, 75. Двое террористов, один из которых занимался в школе единоборств Eagles MMA, прятались у двери в подвал со стороны пересечения с улицей Сальмана.