Названа дата приостановки движения по Крымскому мосту Движение по Крымскому мосту приостановят 16 ноября

Фото: most. life/Global Look Press

Движение по Крымскому мосту приостановят 16 ноября из-за проведения технических работ, сообщает Минтранс Крыма в Telegram. Ведомство посоветовало в период данного времени не планировать поездки в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно.

16 ноября 2022 года с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено, — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер России заявил, что движение по всем полосам автодорожной части Крымского моста будет восстановлено в полном объеме 20 декабря.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего загорелось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. Жертвами ЧП стали четыре человека.