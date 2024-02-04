Названа дата открытия нового сортировочного центра Wildberries в Петербурге Wildberries: новый сортировочный центр заработает в Петербурге 5 февраля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Новый сортировочный центр Wildberries в Санкт-Петербурге начнет работу 5 февраля, рассказали NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. Склад предприятия располагается на Московском шоссе.

Уже завтра по адресу: Московское шоссе, 143 откроется новый сортировочный центр компании площадью 27,9 тысячи кв. метров. В его работе будут задействованы порядка 1600 исполнителей, — заявили в пресс-службе.

В Wildberries добавили, что компания продолжает налаживать логистические процессы и соответствующую инфраструктуру в регионе. Открытие нового центра призвано ускорить доставку товаров до клиентов из Ленобласти и соседних областей.

Ранее в пресс-службе маркетплейса сообщили, что новый крупный склад компании появится в Тосненском районе Ленинградской области. Соответствующее соглашение было подписано между губернатором региона Александром Дрозденко и основателем Wildberries Татьяной Бакальчук. При этом площадь склада составит 154 тысячи квадратных метров.

Крупный пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел в середине января. В момент возгорания в здании находилось около 1200 человек, официально о пострадавших не сообщалось. Уточнялось, что склад выгорел полностью менее чем за два часа.