Названа дата начала выплат пострадавшим от паводков в Оренбуржье Пострадавшие от паводков жители Оренбуржья начнут получать выплаты 8 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Материальную помощь жителям Оренбургской области, пострадавшим в результате сильнейших паводков, начнут выплачивать с понедельника, 8 апреля, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Там отметили, что уже приняты решения по 135 заявлениям на получение выплат, передает РИА Новости.

По 135 заявлениям на матпомощь решения уже приняты. Выплаты начнутся с понедельника [8 апреля], — заявили в правительстве Оренбургской области.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил о двукратном увеличении размера компенсационных выплат жителям Орска, пострадавшим в результате паводка. Он призвал эвакуировать всех людей из опасной зоны к родственникам или в пункты временного размещения, а также оборудовать их всем необходимым для проживания.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков, прибывший в Оренбургскую область по поручению президента Владимира Путина, объявил режим чрезвычайной ситуации федерального характера на территории региона. Члены комиссии поддержали соответствующее решение единогласно.

Также ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву обеспечить соблюдение правопорядка в зоне паводков. Президент потребовал организовать охрану имущества горожан.