Названа цена аренды самого дорогого особняка в Подмосковье Цена аренды самого дорогого особняка в Подмосковье составила семь миллионов рублей в месяц

Фото: shutterstock

Цена месячной аренды самого дорогого особняка в Московской области составила семь миллионов рублей, сообщают «Вести Подмосковья». Площадь такого жилья — две тысячи квадратным метров при участке с площадью в размере двух гектаров. Особняк находится в 25 километрах от МКАД.

В материале издания говорится, что в июле спрос на аренду элитных особняков в Московской области сократился на 19% по сравнению с июнем. До этого показатель возрастал в течение четырех месяцев. По сравнению с июлем 2021 года спрос на аренду элитного жилья в Подмосковье сократился на 8%. Наименьшим спросом пользуются роскошные особняки на Рублево-Успенском шоссе: их арендовали 13% россиян. Меньше всего потеряли в популярности особняки на Новорижском шоссе.

При расчете за период с января по июль 2022 года спрос арендаторов на подмосковные особняки сократился на 11% в сравнении с этим же временным отрезком прошлого года. Также сильно упал интерес к аренде элитного жилья на Рублевке — почти на 10%, а по Новорижскому шоссе общий спрос упал на 13%.

Ранее юрист бюро «Лебедева-Романова и партнеры» Тимур Харди заявил, что выселить из жилого помещения арендаторов, которые отказываются платить за квартиру, тут же не получится, если у них есть договор с хозяином помещения. Эксперт посоветовал обращаться в суд, но предупредил о необходимости соблюдать досудебный порядок урегулирования спора. Для этого, по словам адвоката, нужно отправить в адрес арендатора претензию с требованием возместить долг и покинуть квартиру.