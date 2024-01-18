Названа цель украинского дрона в Ленобласти РБК: целью украинского дрона в Ленобласти был нефтяной терминал

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Целью украинского дрона, перехваченного в ночь на 18 января в Ленобласти, был Петербургский нефтяной терминал (АО «ПНТ»), сообщил его совладелец Михаил Скигин. По его словам, которые приводит РБК, российские средства противовоздушной обороны предотвратили «чудовищную катастрофу» с человеческими жертвами.

Это позволило предотвратить чудовищную катастрофу, результатом которой могли бы быть страшные последствия, человеческие жертвы, гигантский экологический урон Балтике, — сказал Скигин.

Средства ПВО перехватили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины на территории Московской и Ленинградской областей около 01:30 мск, сообщили ранее в Министерстве обороны России. Позже губернатор Ленобласти Александр Беглов заявил, что в результате инцидента никто не пострадал, началось следствие.

В связи с происшествием в ночь на 18 января международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге ввел план «Ковер». Позднее он был отменен и в настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.

На территории Московской области БПЛА был сбит в Подольском городском округе. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, он летел на столицу. В результате происшествия никто не пострадал, о разрушениях также нет информации.