Названа цель украинского БПЛА, сбитого под Калугой Baza: беспилотник попытался атаковать нефтебазу в Калужской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал Baza сообщает, что украинский беспилотник, сбитый средствами ПВО в Калужской области утром 30 января, пытался атаковать нефтебазу «Калуганефтепродукт». По данным канала, инцидент произошел около 07:00, обломки беспилотника упали на территорию базы. Минобороны данную информацию не комментировало.

Ранее об уничтожении БПЛА на окраине Калуги сообщал губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, обломки упали на крышу технической нежилой постройки. Возгораний и пострадавших нет.

То, что утром 30 января один дрон был сбит средствами ПВО в Калужской области, сообщили и в Министерстве обороны РФ. Однако где именно это произошло, не уточнялось. Всего, по данным оборонного ведомства, за сутки российские ПВО нейтрализовали 21 дрон — над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей.

Накануне мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что на минах Вооруженных сил Украины типа «Колокольчик» подорвались сотрудники коммунальных служб. По его словам, пострадали шесть человек. Также, по его данным, в результате атаки со стороны Украины пострадала мирная жительница. Как уточнил Приходько, она получила ранения при обстреле поселка шахты имени Гагарина.