Названа цель одного из сбитых дронов ВСУ ВСУ планировали атаковать Новолипецкий металлургический комбинат с помощью БПЛА

Фото: МО Украины

Один из беспилотников ВСУ, сбитых над территорией России, направлялся в сторону Новолипецкого металлургического комбината. На это указывает надпись, сделанная маркером на крыле беспилотника. Снимок уничтоженного дрона опубликовал в Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Минобороны России данную информацию не комментировало.

На фотографии видны находящиеся в поле обломки упавшего дрона. Украинский военный написал на нем «Горячий привет Липецкому металлургическому комбинату», а также пририсовал сердце. Рожин отметил, что на снимках запечатлен БПЛА «Лють».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО отразили массовую атаку украинских дронов в разных частях страны — в Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областях. В ведомстве уточнили, что за одну ночь в общей сложности было сбито 47 беспилотников ВСУ.

Кроме того, губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об уничтожении беспилотника над территорией региона. По его словам, аппарат удалось обезвредить силами противовоздушной обороны.

Также ночью 9 марта силы противовоздушной обороны отразили еще одну атаку в небе над Ростовской областью. Губернатор Василий Голубев отметил, что один человек пострадал в результате инцидента.