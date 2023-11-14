Названа цель атаки дрона ВСУ в Коломне Baza: дрон ВСУ атаковал Конструкторское бюро машиностроения в Коломне

Фото: МО Украины

Telegram-канал Baza сообщает, что утром 14 ноября беспилотник украинских военных пытался атаковать Конструкторское бюро машиностроения в подмосковной Коломне. По информации канала, незначительные повреждения получили обшивка и остекление одного из зданий комплекса. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Baza уточняет, что попытка атаки была совершена в районе 07:30 мск, пострадавших нет. Также канал утверждает, что это стало второй атакой на предприятие за последние несколько дней.

Утром 14 ноября жители Коломны пожаловались на громкие звуки взрывов, их зафиксировали в районе Бочманово. По словам очевидцев, взрывов было два. К предполагаемому месту инцидента были направлены автомобили силовых структур, медиков и МЧС.

11 ноября Telegram-канал «112» сообщил, что в Коломне произошел взрыв из-за атаки дрона. По его данным, в результате происшествия повреждения получило одно здание — утверждалось, что у него выбило стекла. Позднее в пресс-службе администрации городского округа уточнили, что перехват украинского беспилотника в подмосковной Коломне обошелся без пострадавших и разрушений. Изменений режима движения городского транспорта в связи с инцидентом также не было.