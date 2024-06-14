Названа астрономическая сумма взяток в деле новосибирского чиновника ТАСС: сумма взяток в деле замглавы новосибирского ТУАД превышает 100 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предполагаемая сумма взяток, в получении которых подозревают замруководителя Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Константина Громенко, превышает 100 млн рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Фигуранты по делу задержаны.

По версии СУ СКР по области, замначальника областного ТУАД получал от директоров двух коммерческих организаций взятки в виде имущества в особо крупном размере и денежных средств. Средства передавали за содействие при заключении контрактов и покровительство.

Руководители коммерческих организаций передавали Громенко денежные средства в виде имущества, под видом выплаты зарплаты его родственнице как сотруднице фирмы. С 2015 по 2020 год на ее банковский счет они перечислили более 1,1 млн рублей. В 2018 году предприниматели приобрели автомобиль BMW X5 за 4,4 млн рублей и передали его чиновнику в бессрочное пользование, — сообщил собеседник ТАСС.

По его словам, предприниматели также зарегистрировали коммерческое предприятие под фиктивным управлением родственницы Громенко и направили ей более 96 млн рублей под видом дивидендов. По его данным, общая сумма фигурирующих в деле взяток превышает 100 млн рублей.

Ранее суд Санкт-Петербурга обратил земельный участок с домом обвиняемых в хищении 245 млн рублей экс-председателя городского комитета по информатизации и связи Ивана Громова, его брата Павла Громова и супруги Павла — Светланы Гринь — в доход государства. В доход РФ обращен земельный участок в Московской области площадью 4371 кв. м стоимостью почти 470 млн рублей и дом на этом участке площадью 1671,10 кв. м.