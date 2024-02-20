Назван возможный срок завершения боев: новости СВО на утро 20 февраля

Фото: МО Украины

Спецоперация на Украине может завершиться уже в сентябре этого года, заявил командир отряда спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов. По его словам, украинские войска испытывают серьезный дефицит боеприпасов, поскольку интенсивность обстрелов позиций российских бойцов со стороны ВСУ уже снизилась «более чем на 50%».

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 19 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

В США раскрыли, чем обернется для ВСУ потеря Авдеевки

Потеря Украиной города Авдеевки в ДНР стала поворотным моментом в конфликте и худшим временем для Киева, угрожая перерасти в «крупнейшую наземную войну Европы» после Второй мировой войны, сообщил телеканал CNN. По его данным, предупреждения о возможных неудачах Украины на передовой из-за удержания Конгрессом США пакета помощи на $60 млрд «превратились в горькую и жестокую реальность».

Украина продолжит слабеть без помощи Запада, а Россия, добившись ее поражения, не остановится на достигнутом, отмечает канал.

Эквадор не захотел поставлять оружие Украине

Эквадор не будет отправлять вооружение Украине как участвующей в конфликте стране, заявила министр иностранных дел страны Габриэла Соммерфелд на заседании комиссии парламента. Дипломат уточнила, что государство выступает за «мирное решение».

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска нанесли ракетный удар по Куйбышевскому району Донецка, информирует пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Всего по населенному пункту Карловка выпустили 20 ракет из РСЗО.

Атака была зафиксирована в 02:10 по местному времени, о пострадавших и разрушениях не сообщается.

Фото: МО Украины

Украинский дрон сбили под Брянском

Украинский беспилотник попытался атаковать Брянскую область, заявил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, дрон самолетного типа уничтожен силами ПВО над территорией Погарского района.

В ВСУ назвали причины сдачи Авдеевки

Военные Вооруженных сил России научились изолировать поле боя, а также наносить быстрые удары, что и позволило им взять под контроль Авдеевку, заявил изданию «Страна.ua» пожелавший остаться анонимным украинский офицер. Он добавил, что из-за нарушения логистики ВСУ не получали боеприпасы в нужном количестве.

Украинский боец подчеркнул, что у ВС РФ было значительное преимущество в вооружении, в том числе артиллерии, которое не получалось компенсировать беспилотниками. Кроме того, военнослужащие РФ научились бить по целям сразу после их обнаружения. Собеседник отметил, что российские бойцы постоянно наносили отвлекающие удары по позициям украинцев, все эти факторы и повлияли на то, что ситуация сложилась не в пользу Киева.

ВСУ за сутки потеряли более 100 бойцов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли свыше 115 военнослужащих и танк Leopard на Купянском направлении, сообщил старший офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин.

По его словам, мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией и авиацией отразили четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 60-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Синьковка, Терны и Житловка.

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