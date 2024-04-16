Прокуратура Приморья начала проверку в школе города Дальнегорска, где у четверых детей был выявлен туберкулез, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В том числе сотрудники ведомства проверят данные о наличии заболевания у одного из работников столовой в учебном учреждении.
Отдельно будет проверена информация о том, что это мог быть сотрудник пищеблока - работник индивидуального предпринимателя, организующего школьное питание. В настоящее время сотрудники Управления Роспотребнадзора проводят административное расследование по факту произошедшего, — сообщили в прокуратуре.