Стало известно, какой срок грозит подмосковным школьникам за гей-фильм Юрист Хаминский: подмосковным школьникам за гей-фильм грозит до 7 лет тюрьмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подмосковным школьникам, снявшим ролик о геях, грозит до семи лет лишения свободы, предположил юрист Александр Хаминский в беседе с NEWS.ru. При этом, если организатором съемки окажется совершеннолетний человек, то его могут посадить в тюрьму на десять лет.

За демонстрацию полового акта или его имитацию в общественном месте ст. 20.1 КоАП РФ предусмотрен административный штраф до одной тысячи рублей или арест до 15 суток. Если установят, что видео с сюжетом полового акта сняла организованная группа, чтобы посмеяться над геями, за это по ст. 213 УК РФ грозит до семи лет лишения свободы, — отметил юрист.

В случае если подобные съемки происходят на фоне памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны, то это считается осквернением памяти павших воинов, сказал юрист. Если непосредственно в месте захоронения — это осквернение, за это грозит до пяти лет лишения свободы. Но если ролик сняли просто у памятной стелы, то уголовная ответственность наступит только в случае ее повреждения или уничтожения. Как заявил эксперт, при иных обстоятельствах применяют нормы закона о хулиганстве.

При этом никакого наказания не последует, если ребята снимали ролик для домашнего пользования, так называемое хоум-видео, пояснил юрист.

Но если видео было показано в интернете или изготавливалось в этих целях, то это повлечет за собой ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Статьей 6.21 КоАП предусмотрен административный штраф до 400 тысяч рублей в зависимости от обстоятельств правонарушения, — предупредит Хаминский.

Юрист подчеркнул, что необходимо выяснить, кто является инициатором съемок. Так, для 17-летних подростков никаких дополнительных наказаний не предусмотрено, но в отношении взрослого человека может быть применена ст. 242.1 УК РФ, предусматривающая до 10 лет лишения свободы.

Старшеклассники одной из подмосковных школ сняли короткометражный фильм о борьбе геев с натуралами. Стражи порядка задержали одного из инициаторов видео, с другими подростками работают полицейские. Сотрудники МВД также пришли с проверкой в школу, где учились авторы короткометражки.

Сами школьники, которым по 17 лет, объяснили, что высмеивали в фильме тему ЛГБТ. Все интимные сцены, по их словам, исполнены не по-настоящему.

При этом депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что ребят не нужно выгонять из школы. Их можно оставить на второй год или приобщить к общественным работам. По мнению парламентария, поступок старшеклассников был не от большого ума, это хулиганство и подростковый гротеск.