Назван статус владельца кафе «Полигон» по делу о пожаре РИА Новости: владеющий зданием кафе «Полигон» депутат имеет статус свидетеля по делу о пожаре

Фото: Главное управление МЧС России по Костромской области

Депутат, владеющий зданием кафе «Полигон» в Костроме, Ихтияр Мирзоев имеет статус свидетеля по делу о пожаре, в котором погибли 13 человек, сообщил РИА Новости источник. Собеседник агентства уточнил, что политик сдавал здание в аренду по договору, который заключил с ООО «Империя».

Мирзоев по документам является собственником здания, он сдавал его в аренду ООО «Империя», которое оказывало услуги общественного питания. Мирзоев имеет статус свидетеля, — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что статус Мирзоев может измениться. В качестве возможных причин он назвал рзультаты экспертной оценки условий заключенного договора.

Пожар в кафе «Полигон» произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тыс. кв. м, ему был присвоен третий ранг сложности. Предполагаемого виновника пожара задержали в шести километрах от места происшествия.

Суд в Костроме арестовал на два месяца директора фирмы «Империя» Наталью Беленогову, которая организовала работу сгоревшего ночного клуба «Полигон». Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц). Позднее правоохранители арестовали предполагаемого виновника пожара в «Полигоне». Его заключили под стражу на два месяца по решению Ярославского гарнизонного суда.

Ранее стало известно, что семьи погибших при пожаре в костромском кафе «Полигон» получат выплаты в размере 100 тысяч рублей из резервного фонда администрации региона. Губернатор Костромской области Сергей Ситников заверил, что подписал постановление о единовременных выплатах близким жертв пожара.