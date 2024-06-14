Назван срок, грозящий забившему до смерти невесту петербуржцу Адвокат Багатурия: забившему до смерти невесту в Ленобласти грозит 15 лет тюрьмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителю Ленинградской области, подозреваемому в убийстве невесты, может грозить до 15 лет лишения свободы, рассказал NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Эксперт пояснил, что по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности) нижнего порога наказания нет. По его словам, дело также может рассматривать суд присяжных.

По статье 111, часть 4, которая здесь рассматривается, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. То есть нижнего значения наказания нет. По этой статье также возможен суд присяжных, — пояснил Багатурия.

Адвокат добавил, что факт вызова сотрудников полиции на место преступления подозреваемым может считаться явкой с повинной. Он уточнил, что ревность и состояние алкогольного опьянения не являются смягчающими обстоятельствами.

Тот факт, что он вызвал сотрудников полиции на место преступления, безусловно, может считаться как явка с повинной. Ревность и состояние алкогольного опьянения не являются смягчающими обстоятельствами в данном случае, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в Гатчине 35-летний мужчина за несколько дней до свадьбы забил до смерти свою 43-летнюю невесту. Мужчина сам сообщил в полицию, что сильно избил женщину и лег спать. Позже услышал ее хрипы и попытался привести в чувство, но пострадавшая перестала подавать признаки жизни.