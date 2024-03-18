Названо наказание для организаторов тура на Камчатке, где пропали люди Адвокат Багатурия: организаторам тура на Камчатку может грозить до 10 лет тюрьмы

Фото: t.me/mchs_official

Организаторам тура на Камчатку, где пропали путешественники, может грозить до 10 лет лишения свободы в случае отсутствия лицензии на посещение опасных мест, рассказал NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, организовавших поездку могут привлечь по статье УК РФ о небезопасных услугах, повелевших смерть нескольких человек.

Если у организаторов тура не имелось, например, лицензии на посещение особо опасных природных достопримечательностей, то им запросто могут вменить оказание услуг, не отвечающих безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. Наказание за такое преступление, предусмотренное статьей 238 УК РФ, составляет до 10 лет лишения свободы, — сообщил адвокат.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что на Камчатке обнаружили тело одной из участниц экспедиции. По данным местных властей, погибшей оказалась 44-летняя Татьяна Н. По информации канала, всего в группу входили 11 человек, они попали под снежную лавину в Елизовском районе. Девять туристов смогли выбраться самостоятельно, еще двое пропали.

Список туристов, попавших под лавину на Камчатке, опубликовал Telegram-канал «112». Помимо женщины, чье тело, предположительно, обнаружили ранее другие участники группы, в числе пропавших без вести числится молодой человек 2004 года рождения.