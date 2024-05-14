Назван самый популярный размер взятки в России Самым популярным размером взятки в РФ оказались суммы в 10–50 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным Верховного суда, самым популярным размером взятки в России в 2023 году оказались суммы в 10–50 тысяч рублей, пишет «Коммерсант». Более 5,2 тысячи человек были осуждены за получение подкупа такой величины.

На втором месте по популярности оказались «услуги неимущественного характера», за которые было осуждено более 3,7 тысячи лиц. Также часто встречались взятки в размере от одной до 10 тысяч рублей. Суммы взяток от 150 тысяч и от 1 млн рублей заняли четвертое и пятое места соответственно. Наименее распространенными оказались взятки в размере до 500 рублей, за которые было привлечено к ответственности менее 700 человек.

13 мая стало известно об аресте начальника Главного кадрового управления Минобороны РФ Юрия Кузнецова. Следственный комитет сообщил, что в отношении генерал-лейтенанта расследуется дело о взятке в особо крупном размере. По версии СК, Кузнецов получал средства от неназванных бизнесменов, будучи руководителем 8-го управления Генштаба ВС РФ, которое занимается хранением гостайны. СК отметил, что в ходе обысков, прошедших по местам фактического проживания и регистрации подозреваемого, были обнаружены рубли и валюта на сумму более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.