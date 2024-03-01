Назван российский регион, оказавшийся наиболее привлекательным для Китая Рейтинг индекса А1: Новосибирск оказался наиболее привлекательным для Китая

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Новосибирская область оказалась наиболее привлекательным регионом в инвестиционном плане для Китая, сообщает «МК в Новосибирске». Об этом свидетельствуют данные рейтинга российско-китайского инвестиционного индекса (индекс А1).

Как уточняет издание, китайские бизнесмены видят значительные перспективы от инвестиционных вкладов в экономику Новосибирска. В январе 2024 года по всей России работало около восьми тысяч компаний с китайским капиталом. По данным на 1 июля 2023 года, размер инвестиций китайского бизнеса в российскую промышленность вырос на 4%.

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию ранее заявил, что объем инвестиций в ключевых отраслях должен увеличиться на 70% к 2030 году. Глава государства добавил, что Фонд развития промышленности будет пополнен на 300 млрд рублей. Он будет нацелен на поддержку высокотехнологичных проектов.

Глава государства также предложил списать регионам две трети задолженности по бюджетным кредитам. Он подчеркнул, что такая мера позволит снизить нагрузку на субъекты, а также поможет им сэкономить около 200 млрд рублей. При этом Путин отметил, что сэкономленные средства должны тратиться на конкретные цели.