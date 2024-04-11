Назван российский регион, где могло прорвать плотину МЧС проверяет данные о прорыве плотины в селе под Курганом

МЧС России получило сигнал о прорыве плотины в деревне Передергина под Курганом, на место событий для проверки информации направлены сотрудники ведомства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Аналогичные сообщения о ЧП в регионе поступили в ведомство 10 апреля, подтверждения они не получили.

Информацию выехали проверять, — указали в главке МЧС.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к жителям с предупреждением о приближении большого водного массива к столице региона. По его словам, сейчас перепад уровней воды в Тоболе в Звериноголовском округе составляет более 980 сантиметров, а в Кургане — 375 сантиметров.

До этого спасатели эвакуировали более 4,5 тысячи жителей Курганской области на фоне возросших рисков наводнения, большинство из них проживают в Звериноголовском округе. Отмечается, что люди в основном предпочитают переждать стихию у родственников и знакомых. Только около 550 человек предпочли пункты временного размещения, предоставленные властями.

В МЧС России назвали главные причины масштабного половодья в России. Среди них промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки. По всей стране подтоплено более 10 тысяч домов. Известно, что более 30 собак погибли из-за прорыва дамбы в Оренбуржье.