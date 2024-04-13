Назван регион, в котором не будут проводить парад на День Победы Власти Псковской области приняли решение не проводить парад на День Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В этом году было принято решение отказаться от проведения парада на 9 Мая, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Telegram-канале. При этом он уточнил, что традиционный меры поддержки ветеранов будут оказаны. В частности, предусматриваются выплаты в размере 10 тысяч рублей.

В закрытом режиме заслушали позицию правоохранительного блока. Приняли решение, что от наиболее массовых мероприятий (в частности, парада) целесообразно в этом году отказаться. Вместе с тем будут предусмотрены активности для жителей всех возрастов в менее крупных форматах, — сообщил Ведерников.

Кроме того, губернатор написал, что в текущем году регион получит 17 млн рублей на благоустройство воинских захоронений. Будет отремонтировано более 30 из них, добавил он.

Ранее стало известно, что Казахстан не планирует проводить в этом году военный парад, посвященный Дню Победы. Это, в частности, связано с экономией средств, пояснили в Министерстве обороны республики. В 2022 и 2023 годах в Казахстане также не организовывали военный парад в честь Дня Победы ради экономии. При этом власти устраивали памятные мероприятия и поздравляли ветеранов.