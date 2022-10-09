Назван регион России с самыми грязными водоемами Росгидромет: водоемы Свердловской области оказались самыми загрязненными

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Река Тобол

По данным Росгидромета, Свердловская область заняла первое место в списке регионов с самыми загрязненными водоемами, сообщает Ural Mash. Согласно статистике, в области зафиксировали 396 случаев выбросов токсичных веществ в реки и озера. Вторым в топе загрязнителей оказался Ханты-Мансийский автономный округ: там было зафиксировано 78 случаев загрязнения. Тройку «лидеров» замкнула Челябинская область с 51 случаем загрязнения.

Исследователи выяснили, что самой грязной речкой оказался Тобол с 315 случаями загрязнения. Далее в списке стоят реки Обь (52 случая загрязнения) и Кама (26 случаев загрязнения).

Отмечается, что из токсичных соединений больше всего в водоемах содержится марганца, цинка, легкоокисляемых веществ, азота нитритного и меди.

В августе стало известно, что на Москве-реке у Крымского моста образовалось пятно нефтепродуктов, общая площадь которого составила 4,5 тысячи квадратных метров. На видеофрагменте, который сняли сотрудники экстренных служб, видны радужные разводы, распространившиеся по реке.