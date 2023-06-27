Назван предполагаемый виновник смертельного ДТП в Самарской области ГИБДД назвала погибшего гражданина Киргизии вероятным виновником ДТП на самарской трассе

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вероятным виновником ДТП на федеральной трассе в Самарской области стал погибший гражданин Киргизии. Он управлял легковым автомобилем и допустил выезд на встречную полосу. Об этом сообщил начальник регионального управления ГИБДД Юрий Некрасов, его слова приводит РИА Новости.

Произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai под управлением гражданина Республики Кыргызстан и минивэна Honda, зарегистрированного за пределами РФ. По предварительной информации, ДТП произошло из-за выезда легкового автомобиля Hyundai на полосу встречного движения, — сказал Некрасов.

Он добавил, что в результате столкновения водитель легкового автомобиля и четверо пассажиров — все граждане иностранных государств — получили смертельные травмы. Также на месте происшествия скончался один пассажир минивэна Honda. Еще одному водителю и семерым пассажирам оказывается медицинская помощь.

Некрасов также указал на то, что сотрудники Госавтоинспекции организовали дорожное движение в объезд участка трассы, где произошла авария.

Ранее сообщалось о том, что 27 июня около 01:30 по местному времени (00:30 мск) произошло ДТП с участием двух автомобилей на 109-м километре автодороги А-300. Изначально говорилось о том, что в результате столкновения минивэна Honda Stepwagon и Hyundai Elantra погибли пять человек, семеро пострадали. В дальнейшем число жертв и пострадавших увеличилось.

По информации экстренных служб, погибшие в ДТП являются гражданами Киргизии и Узбекистана.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.