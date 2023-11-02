Назван предполагаемый отец ребенка 12-летней беременной школьницы «78»: отцом ребенка 12-летней беременной школьницы может быть местный хулиган

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Предполагаемым отцом ребенка 12-летней беременной школьницы из поселка им. Морозова Ленинградской области является 16-летний местный хулиган, передает телеканал «78». Подросток живет с матерью после развода родителей.

Оказалось, что в последнее время женщина пытается перевести сына в другую школу, так как педагоги жалуются на его плохое поведение. При этом на учете в психоневрологическом диспансере он не состоит.

В противовес этому забеременевшую девушку характеризуют как спокойную и доброжелательную. В школа она занимается рисованием и пением. На ситуацию отреагировал директор школы поселка им. Морозова Сергей Константинов.

Девочка учится хорошо, занимается в секциях, любит волейбол, рисует, очень активная, доброжелательная, открытая, но в то же время скромная, то есть нормальный ребенок. Для меня как для директора это был, конечно, шок. А вот парень непредсказуемый, он третий раз остается в восьмом классе, школу не посещает, мать не слушается, — отметил он.

Мать девочки не намерена выдвигать какие-либо претензии в адрес мальчика, так как связь между подростками произошла по обоюдному согласию. Тем не менее Всеволожская городская прокуратура начала проверку.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области госпитализировали 12-летнюю девочку с угрозой выкидыша. Ребенок обратился в больницу и пожаловался на боли в животе. Медики провели обследование и установили, что девочка беременна и что существует угроза преждевременных родов. Пациентка находится в состоянии средней степени тяжести.