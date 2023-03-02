Названы ответственные за атаки на Брянскую область Ответственность за диверсии в Брянской области взяла на себя организация «РДК»

Ответственность за нападение в Брянской области взял на себя «Русский добровольческий корпус». По данным СМИ, это формирование из русских добровольцев, которые ведут боевые действия на стороне ВСУ и находятся в составе Интернационального легиона сил Территориальной обороны Украины. Бойцы РДК опубликовали видео на фоне здания с табличкой «Любечанский фельдшерско-акушерский пункт», а также видео с почты и фото из дома культуры.

По информации RT, куратором РДК является беглый экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (внесен Минюстом в список иноагентов и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он рассказывал, что на содержание и раскрутку незаконных вооруженных батальонов он потратил более миллиона долларов из своего кармана, однако RT утверждает, что это не так.

Один из основателей подразделения – бывший друг Максима «Тесака» Марцинкевича Денис Капустин, который основал правый бренд «White Rex» и устраивал турниры по ММА в России. Основатель ультраправого бренда проживал в Германии, но в 2019 году ему запретили въезд в ЕС и лишили вида на жительство в Германии.

2 марта украинские диверсионно-разведывательные группы проникли на территорию Брянской области. Диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, в результате чего был смертельно ранен водитель, несовершеннолетний мальчик получил ранение ребра.

Ряд СМИ также сообщали, что украинская ДРГ примерно из 40 человек взяла заложников в селе Сушаны Брянской области: среди них, предположительно, есть дети и местный фельдшер. Власти Брянской области не подтвердили эту информацию.

Позднее Telegram-канал SHOT предположил, что заявления от лица жителей Брянской области о десятках диверсантов, подрывах инфраструктуры и множестве заложников мог делать Центр информационно-психологических операций ВСУ.