Назван «новый тип» крымских туристов Доцент кафедры туризма КФУ Вахрушев: появляется новый тип туристов — люди духовного развития

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В Крыму появляется новый тип туристов — люди духовного развития, сообщил доцент кафедры туризма Крымского федерального университета (КФУ) Игорь Вахрушев в разговоре с «МК в Крыму». Так он описал тех, кто активно ездил в Юго-Восточную Азию, а теперь сможет найти атмосферу по душе в Крыму.

Появляется новый тип туриста — люди духовного развития, которые активно посещали Юго-Восточную Азию. Теперь такие туристы приезжают в Крым, где также много интересных пейзажных ресурсов, а восточно-духовные системы экологичны и интегрированы в ландшафт. Например, в Крымских горах на юге полуострова готовится к открытию Центр духовного развития «Арт-Ковчег», — сказал Вахрушев.

Всего в Крыму в этом году рассчитывают на поток до 7 млн туристов, добавил он. Грядущий сезон напомнит коронавирусный 2020 год, когда полуостров столкнулся с перераспределением туристов, считает Вахрушев.

Российский союз туриндустрии (РСТ) ранее счёл нерентабельным запуск чартерных поездов в Крым. Глава комиссии по железнодорожному транспорту РСТ Сусанна Старцева объяснила, что организовать подобный рейс будет сложно и не исключено, что он будет ездить практически пустым. По её словам, 20 лет назад Россия устраивала похожие чартеры в Финляндию, «но без системного диалога между перевозчиком и представителями бизнеса, которые могли бы гарантировать пассажиропоток, это невозможно».