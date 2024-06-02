Назван кандидат на пост губернатора Петербурга от «Единой России» «Единая Россия» выдвинула Беглова кандидатом в губернаторы Петербурга

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Беглов

«Единая Россия» выдвинула Александра Беглова кандидатом на должность губернатора Санкт-Петербурга на грядущих выборах, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Делегаты приняли решение на тайном голосовании на XXXVIII конференции политсилы в городе.

Не сомневаюсь, что вы поддержите кандидатуру нашего товарища и действующего губернатора Александра Беглова. Сегодня партия и правительство города работают вместе по многим направлениям. Это и реализация «Народной программы», и законотворчество, и поддержка участников СВО, и помощь в восстановлении мирной жизни в Мариуполе, — сказал секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Александр Беглов — действующий губернатор Санкт-Петербурга. Ранее он заявил, что президент России Владимир Путин поддержал его планы по выдвижению на следующий срок. По его словам, глава государства пожелал ему удачи на предстоящих выборах и посоветовал работать с жителями Северной столицы как можно больше.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя шестую подряд победу «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил, что в первенстве сине-бело-голубых есть нумерологическое совпадение: губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов находится на своем посту шесть лет и ФК становится чемпионом в шестой раз.