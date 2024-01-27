Назван источник громких звуков в центре Севастополя Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой военных

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Громкие звуки в центре Севастополя, которые ранее слышали местные жители, связаны с проведением тренировки военных, заявил губернатор Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что в городе сохраняется спокойная обстановка.

Громкие звуки, которые были слышны в центре города — это военные проводили тренировку расчетов ППДО со стрельбой из гранатометов, — написал Развожаев.

Ранее Telegram-канал ASTRA сообщил о взрывах утром 27 января в Севастополе. Канал указал, что в местных пабликах рассказали о появлении облака дыма после громких звуков в центре города.

В Белгороде и Белгородском районе ранее был объявлен режим ракетной опасности. Местных жителей призвали соблюдать осторожность, оставаться дома и не подходить к окнам. Кроме того, днем 26 января российские системы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки украинского беспилотного летательного аппарата на регион.

На окраине хутора Лозовая Рудка Белгородской области беспилотник ВСУ, вооруженный минами, атаковал пенсионерку и ее козу. Дрон долго преследовал пожилую женщину и в итоге подорвал. Утверждается, что оператор сбросил боеприпасы на гражданку потому, что не нашел военных целей и не желал возвращаться на базу с нерастраченными минами.