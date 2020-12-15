Назван город, готовый принять туристов вместо Санкт-Петербурга в Новый год

https://static.news.ru/photo/9a4409a8-3ee4-11eb-b2d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Казань может переманить московских туристов, которые планировали провести зимние каникулы в Санкт-Петербурге и других «закрывающихся» из-за пандемии коронавируса городах России.

По данным Ассоциации туроператоров РФ, в Казани, в отличие от многих городов, где в новогодние праздники запретили работу ресторанов и кафе, заведения будут работать практически в докоронавирусном объёме. Гостям предложат как праздничный ужин, так и полноценную развлекательную программу до 03:00.

Значительных ограничений в республике из-за коронавируса не вводили. В отличие от Москвы и Петербурга в Казани работают гостиницы, театры, музеи, торговые и развлекательные центры, а рестораны и кафе открыты до полуночи.

При этом ситуацию с коронавирусом в республике держат под контролем — оперативный штаб собирается каждые два дня. Отмечается, что к середине декабря 2020 года число тяжёлых форм заболевания COVID-19 снизилось на 15%.

В АТОР подчеркнули, что загрузка отелей в Казани на новогодние каникулы и до введения ограничений в Санкт-Петербурге была и без того крайне высокой — до 85%. Сейчас власти ожидают стопроцентной заполняемости.

В начале декабря вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил, что власти целенаправленно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призывают туристов не приезжать в этот период. По его словам, власти вынуждены заботиться о здоровье как местных жителей, так и гостей. Елин добавил, что Эрмитаж и Русский музей не будут работать в новогодние каникулы.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ограничительные меры по коронавирусу в городе могут быть ужесточены, если ситуация с заболеваниями ухудшится. Власти Северной столицы с 30 декабря по 10 января запретят доступ посетителей в музеи и театры. Также будет приостановлена работа общепита с 30 декабря по 3 января. Доступ в аквапарки, океанариумы, на выставки в торговых центрах будет под запретом уже с 4 декабря, писал NEWS.ru.