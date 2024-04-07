Назван еще один регион, который затопит из-за паводков Росгидромет: Курган и ряд сел до 12 апреля окажутся в зоне подтопления

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В зоне подтопления на фоне аномальных паводков могут оказаться Курган и несколько сел Курганской области, вода достигнет столицы региона 10-12 апреля, заявил глава Росгидромета Игорь Шуманов. Он уточнил, что уровень воды в реке Тобол повысится в период с 8 по 9 апреля.

Через двое-трое суток, то есть 8-9 апреля, по предварительным расчетам Росгидромета, [поднимется уровень] реки Тобол у поселка Звериноголовское <...> 10-12 апреля с паводковые воды достигнут города Кургана, — сказал Шуманов.

По словам Шуманова, в этом районе на следующей неделе стоит ожидать быстрого подъема уровня воды, особенно близ пределов речных пойм. Прогнозируется, что к 13-15 апреля близ Кургана будут фиксироваться максимальные значения весеннего половодья. В зоне подтопления окажется более 60 населенных пунктов.

Ранее глава Курганской области Вадим Шумков обратился к жителям региона с призывом об эвакуации на фоне ЧС в Оренбургской области. Он подчеркнул, что Курган и соседние населенные пункты может затопить уже через четыре дня.

Курган находится всего в нескольких километрах от границы с Казахстаном, власти которого ввели режим ЧС в 10 регионах из-за наводнений. Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал это природное явление крупнейшим в истории республики за последние 80 лет.