Назван еще один город, в котором парад Победы пройдет без зрителей Кондратьев: парад Победы в Новороссийске пройдет без зрителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новороссийске парад Победы пройдет без зрителей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. По его словам, такое решение было принято в целях безопасности местных жителей и гостей региона.

Приняли решение, что в этом году парад Победы пройдет в Новороссийске без участия зрителей. 9 Мая — любимый всеми и важный праздник. Но сейчас приоритетом должна быть безопасность жителей и гостей края. Посмотреть за торжественным прохождением можно будет на региональных телеканалах, — подчеркнул Кондратьев.

Глава региона добавил, что для ветеранов проведу персональные парады и концерты. По словам Кондратьева, сейчас в Краснодарском крае проживают 392 ветерана Великой Отечественной войны.

Ранее депутат Госдумы Елена Цунаева сообщила, что акция «Бессмертный полк» в России в 2024 году не будет проходить в очном формате. Как отмечается, решение принято из-за соображений безопасности.

«Бессмертный полк» сконцентрирован на сборе и публикации семейных архивов на сайте народной летописи. Также организаторы оказывают помощь пользователям в поиске архивной информации или установлении ранее утраченных родственных связей между потомками ветеранов. В «Бессмертном полку» отметили, что другими задачами не занимаются.