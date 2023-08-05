Назван единственный регион России, где отдых подешевел за год Вице-президент РСТ Барзыкин сообщил о падении цен на отдых в крымских отелях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил NEWS.ru, что стоимость отдыха в крымских отелях в 2023 году осталась на прошлогоднем уровне или подешевела. Он отметил, что Крым — единственный российский регион, где произошло снижение цен на размещение туристов.

В плане размещения сегодня Крым заполнен почти на 50%. Это единственный регион, где на протяжении последних месяцев цены на отели были стабильны и даже понижались по сравнению с прошлым годом, — заявил Юрий Барзыкин.

По мнению проживающего в Крыму журналиста Сергея Козловского, россиянам не стоит отказываться от отдыха на полуострове из-за участившихся в этом районе атак со стороны ВСУ. Он отметил, что наиболее безопасными местами для туристов являются курортные города и поселки, а также «дикие» пляжи.

Ранее глава города-курорта Сочи Алексей Копайгородский заявил, что администрация усилит меры безопасности в акватории Черного моря после атаки дронов ВСУ на военную базу в Новороссийске. По его словам, власти уделят особое внимание комплексу причалов и морскому порту, так как на учете в Сочи состоят более 2,5 тысячи судов.

Решение об усилении мер безопасности было принято по итогам оперативного совещания с руководителями силовых ведомств. Копайгородский утверждает, что власти Сочи продолжают совершенствовать защиту города, опираясь на опыт других черноморских портовых городов. Ситуацию на пляжной полосе будут держать на контроле с помощью системы видеонаблюдения «Купол», интегрированной в комплекс «Безопасный город».