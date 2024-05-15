Назначен исполняющий обязанности главы Кузбасса ТАСС: исполняющим обязанности главы Кузбасса назначен Илья Середюк

Фото: Данил Айкин/РИА Новости

Илья Середюк

Исполняющим обязанности главы Кузбасса до особого распоряжения назначен первый заместитель губернатора — председатель правительства региона Илья Середюк, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на днях предложил кандидатуру действующего главы Кузбасса Сергея Цивилева на пост министра энергетики. Его инициативу поддержали в комитете Госдумы по энергетике и 14 мая президент РФ Владимир Путин назначил губернатора главой Минэнерго.

Илья Середюк родился в 1975 году в Кемерове. В 2011 году он возглавил Кемеровский муниципальный район, затем был назначен заместителем губернатора по агропромышленному комплексу. В 2015 году Середюк был избран главой Кемерово, через восемь лет Цивилев сделал его председателем правительства Кузбасса вместо попавшего под суд по уголовному делу предшественника.

По мнению вице-президента Центра политических технологий НИУ ВШЭ Алексея Макаркина, назначения губернаторов на новые посты означает, что Москва высоко оценила их деятельность. Он также отметил, что схема назначений в целом напоминает советскую практику. Макаркин уточнил, что, например, Цивилев руководил угольным регионом, а это один из компонентов функционала министерства энергетики. Поэтому его назначение на пост главы ведомства выглядит логично.